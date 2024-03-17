توزيع 500 سلة غذائية على الأسر النازحة والفقيرة في اليمن بدعم كويتي

شهدت محافظتا (لحج) و(تعز) جنوبي اليمن عملية توزيع مساعدات شملت 500 سلة غذائية متكاملة على الأسر النازحة والفقيرة بدعم كويتي.

وقال نائب مدير مكتب (الجمعية الكويتية للإغاثة) في اليمن عادل باعشن في تصريح صحفي اليوم الأحد إن الجمعية قامت بتوزيع السلال الغذائية على الأسر المحتاجة بتمويل من جمعية الشيخ عبدالله النوري ضمن حملة (الكويت بجانبكم) في إطار جهود دعم الفقراء وتخفيف معاناتهم خلال الشهر الفضيل.

وأضاف أن هذه المساعدات ستساهم في تخفيف العبء عن كاهل الأسر المحتاجة وتوفير الحياة الكريمة لهم التي تأتي كجزء من سلسلة من المبادرات الإنسانية التي تنفذها الجمعية قبيل شهر رمضان وخلاله لتوفير الدعم الغذائي والمعيشي للفقراء والمحتاجين وتخفيف معاناتهم.

وأعرب عن شكره وامتنانه للجهود الإنسانية التي تقوم بها جمعية النوري وتقديمها هذه السلال التي تحتوي على جميع احتياجات الأسر المتضررة من الأغذية والمعلبات لشهر رمضان.

ومن جانبه أشاد مستشار محافظ (لحج) عمر الصماتي في تصريح صحفي بدور الجمعية الكويتية للإغاثة وجمعية الشيخ عبدالله النوري بدولة الكويت في دعم الفئات الضعيفة والمحتاجة لافتا إلى أهمية التضامن والتعاون في مواجهة التحديات الإنسانية وتلبية الاحتياجات الغذائية للفقراء والنازحين.

وبدوره أكد مدير مكتب الشؤون الاجتماعية في (تعز) عبده علي في تصريح صحفي أن هذه المبادرة تعتبر جزءا من سلسلة من الأنشطة الإنسانية التي تنفذها الجمعية الكويتية للإغاثة في اليمن مثمنا تركيزها على تلبية الاحتياجات الأساسية للمحتاجين وتوفير الدعم الضروري لهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

وأعرب المسؤولان عن الشكر والتقدير لدولة الكويت على دعمها المستمر للشعب اليمني في مختلف الظروف والمراحل وفي مختلف القطاعات التنموية والإغاثية.