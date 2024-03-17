بلدية الكويت: ازالة 42 إعلان انتخابي مخالف في محافظة الفروانية

اعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام افرع البلدية بالمحافظات بجولات ميدانية لازالة الاعلانات المخالفة خلال فترة انتخابات مجلس الامه 2024 .

وأكدت استمرار الجولات الميدانية التي يقوم بها المفتشين في ادارات التدقيق ومتابعة خدمات البلدية على مدى فترة الانتخابات ، حيث نفذ مفتشي ادارة التدقيق ومتابعة الخدمات بمحافظة بلدية الفروانية جولة تفتيشية في إطار تطبيق أحكام القانون بإزالة إعلانات المرشحين المخالفة في الطرق خارج اسوار المقرات الانتخابية او في شوارع المناطق السكنية فضلا عن إزالة الإعلانات العشوائية من الشوارع والساحات والاعلانات الغير مرخصة من قبل البلدية .

وأشارت إلى أن الجولات قد اسفرت عن إزالة 42 إعلان انتخابي مخالف تنوعت ما بين 36 اعلان انتخابي بدون ترخيص و6 اعلانات خارج المقار لانتخابات مجلس الامه 2024 .

ولفتت إلى استمرار المفتشين في تنفيذ جولاتهم الميدانية لرصد الإعلانات المخالفة وإزالتها على الفور ، مشددة على ضرورة الإلتزام بأحكام القانون تجنبا للمخالفة والغرامة .