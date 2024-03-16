المتحدث باسم الحكومة النيجرية أمادو عبر الرحمن

النيجر تلغي “بمفعول فوري” اتفاق التعاون العسكري مع الولايات المتحدة

17 مارس، 2024
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ألغى النظام العسكري الحاكم في النيجر السبت “بمفعول فوري” اتفاق التعاون العسكري مع الولايات المتحدة والذي يعود الى العام 2012، وذلك غداة قيام مسؤولين أميركيين كبار بزيارة لنيامي استمرت ثلاثة أيام.

وقال أمادو عبر الرحمن المتحدث باسم الحكومة النيجرية في بيان تلي مساء السبت عبر التلفزيون الوطني إن “حكومة النيجر، آخذة طموحات ومصالح الشعب في الاعتبار، تقرر بكل مسؤولية أن تلغي بمفعول فوري الاتفاق المتعلق بوضع الطاقم العسكري للولايات المتحدة والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع الأميركية على أراضي النيجر”.

المصدر
أ ف ب
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17 مارس، 2024
0 41 أقل من دقيقة

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