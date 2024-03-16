طائرتان أمريكية وأردنية تسقطان مساعدات على غزة في عملية مشتركة

ذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن طائرة أمريكية وأخرى أردنية أسقطتا اليوم السبت إمدادات غذائية للمدنيين الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة في عملية مساعدات إنسانية مشتركة.

وجاءت عمليات إسقاط المساعدات باستخدام طائرة سي-130 تابعة لسلاح الجو الأمريكية وأخرى من الطراز ذاته تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني في الوقت الذي قالت فيه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم السبت إن واحدا من كل ثلاثة أطفال تحت سن العامين يعاني الآن من سوء تغذية حاد، محذرة من مجاعة تلوح في الأفق.

ووصفت القيادة المركزية الأمريكية عمليات إسقاط المساعدات جوا بأنها “جزء من جهد متواصل، ونحن نواصل التخطيط لعمليات التسليم الجوية اللاحقة”.

وتحول جزء كبير من قطاع غزة إلى أنقاض، ويواجه سكانه الفلسطينيون البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة نقصا خطيرا في الغذاء بعد نحو ستة أشهر على شن الاحتلال هجوما جويا وبريا في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تحكم القطاع في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

ووصفت الملكة رانيا قرينة العاهل الأردني، في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) عمليات الإسقاط الجوي بأنها “حرفيا مجرد قطرات في محيط من احتياجات لم يجر تلبيتها بعد”، متهمة الاحتلال “بقطع كل ما هو مطلوب للحفاظ على حياة الإنسان: الغذاء والوقود والدواء والمياه”.

وأضافت أنه لا ينبغي للدول أن تستخدم عمليات الإسقاط الجوي “كذريعة” لعدم الضغط على الاحتلال للموافقة على “وقف فوري ومستدام لإطلاق النار وفتح جميع نقاط الوصول إلى غزة” وتيسير عملية تفتيش شحنات المساعدات.

ودعت الولايات المتحدة، ودول أخرى الاحتلال إلى السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية. ويحمل الاحتلال وكالات الأمم المتحدة مسؤولية بطء تسليم المساعدات، قائلة إنها لا تضع أي قيود على دخولها.

وبدأت الولايات المتحدة عمليات إسقاط المساعدات جوا في الثاني من مارس آذار، وتخطط لمد جسر بحري من جزيرة قبرص.