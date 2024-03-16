حركة طالبان ترحب بتمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان

رحبت سلطات حركة طالبان السبت بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) لمدة عام واحد، معربة عن أملها أن يُمكن ذلك من إحياء العلاقات مع المجتمع الدولي.

صوت مجلس الأمن بالإجماع الجمعة على تمديد هذا التفويض حتى 17 آذار/مارس 2025، مشيراً إلى “أهمية الدور الذي ستواصل الأمم المتحدة القيام به من أجل (…) السلام والاستقرار في أفغانستان”.

وقال المتحدث باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد على أثير إذاعة “آر تي ايه” إن “البلاد بحاجة إلى التواصل مع المجتمع الدولي وإن يوناما يمكنها تعزيز مثل هذه الروابط”.

لكنه ندد “بالضغوط المجحفة على أفغانستان” داعياً إلى “رفع قرار تجميد” مليارات الدولارات من أصول البلاد.

ومنذ عودتها إلى السلطة في آب/أغسطس 2021، لم تعترف أي دولة بحكومة طالبان، ويعود ذلك في شكل خاص إلى التدابير المقيّدة للحريات لا سيّما بحقّ النساء في الحياة العامة وفي التعليم.

ويسود خلاف حاليا بين الأمم المتحدة وحركة طالبان بشأن تعيين مبعوث خاص لأفغانستان، وهو ما طلبه مجلس الأمن في كانون الأول/ديسمبر لزيادة التواصل مع كابول وتنسيق العمل الدولي بشأن هذه الدولة.

واعتبرت حكومة طالبان أن هذا التعيين “ليس ضرورياً”.

وأشار متحدث رسمي حينها إلى أن أفغانستان “ليست منطقة نزاع وتقودها حكومة قادرة على (…) الوفاء بالتزاماتها”.