مجلس التعاون يرحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بشأن تدابير مكافحة كراهية الإسلام

رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم السبت باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن “تدابير مكافحة كراهية الإسلام”.

وأكد الأمين العام للمجلس جاسم البديوي في بيان أن دول مجلس التعاون تدعم جميع القرارات والجهود الأممية والدولية التي تدين العنف والكراهية والتحريض والتطرف ضد الأديان كافة.

وطالب البديوي الدول كافة باعتماد قوانين وسياسات وطنية لمنع الكراهية الدينية ومكافحتها ومحاسبة مرتكبيها.

ومن التدابير التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة إدانة التحريض على التمييز والعداء أو العنف ضد المسلمين ومقدساتهم إلى جانب تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة كراهية الإسلام (إسلاموفوبيا) وذلك بالتزامن مع اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام (إسلاموفوبيا) الذي يصادف 15 مارس من كل عام.

وصوتت 115 دولة لصالح مشروع القرار الذي قدمته باكستان نيابة عن (منظمة التعاون الإسلامي) فيما امتنعت 44 دولة عن التصويت ولم تصوت أي دولة ضد القرار.