بلدية الكويت: فرقنا ستباشر أعمال إزالة المخيمات الغير ملتزمة اعتبارا من غدا الأحد

بلدية الكويت: فرقنا ستباشر أعمال إزالة المخيمات الغير ملتزمة اعتبارا من غدا الأحد

اهابت بلدية الكويت بأصحاب المخيمات الربيعية الالتزام بإزالتها طواعية بعد انتهاء فترة التخييم الرسمية (4 شهور) امس الجمعة 15 مارس 2024.

واوضحت أن فرقها الرقابية ستباشر أعمال إزالة المخيمات الغير ملتزمة اعتبارا من غدا الاحد، مؤكدة أن فترة التخييم لن تمدد إلى نهاية شهر رمضان المبارك بعد أن تلقت لجنة المخيمات كتاب رسمي من الهيئة العامة لشؤون البيئة بعدم موافقتها على التمديد.

وبينت بأنه لن يسمح بإقامة مخيمات في البر بعد هذا التاريخ، ونهيب بالسادة اصحاب المخيمات ضرورة ترك موقع المخيم نظيف يعد الإزالة للحصول على شهادة نظافة صادرة من هيئة البيئة كشرط أساسي لاسترداد مبلغ التأمين 100 دينار كويتي وإيداعه في حساب صاحب الترخيص بعد تقديمه لطلب استرداده في البلدية.