بنك برقان يتعاون مع تطبيق طلبات في شهر رمضان

مواصلاً التزامه باستراتيجيته الهادفة إلى مكافأة عملائه بأفضل المزايا والحلول المصرفية، واحتفالاً بحلول الشهر الفضيل، أعلن بنك برقان عن تعاونه مع طلبات، حيث يقدّم لعملائه خصماً يصل لغاية 50% على جميع الطلبات التي تتم عبر تطبيق طلبات طوال شهر الصيام، وذلك عند الدفع باستخدام بطاقات بنك برقان الائتمانية ومسبقة الدفع. وتأتي هذه المبادرة كجزء من جهود البنك المستمرة لضمان توفير تجربة مصرفية ملائمة ومريحة لحاملي بطاقاته تمنحهم مزايا استثنائية ومكافآت مجزية.

وبهذه المناسبة، قال السيد/ ناصر القيسي، مدير عام – إدارة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك برقان: “يعتبر رمضان شهر المحبة والعطاء والتجمّع للعائلات والأصدقاء، سواء على مائدة الإفطار أو للصلاة أو لتناول وجبة السحور معاً. ولذلك فإن الطعام يعدّ عنصراً مهماً لتجربة رمضان الفريدة التي نتطلع إليها جميعاً في كل عام. ولهذا السبب يسعى البنك إلى تقديم تجربة تسوق مريحة ومجزية لعملائه الكرام مع كل طلب يتمّ إنجازه عبر تطبيق طلبات، لتحافظ بطاقاتنا المصرفية على أولويتها في السوق عند كل عملية شراء”.

ويستمر العرض على مدى الشهر الفضيل لجميع عملاء بنك برقان من حاملي بطاقاته الائتمانية ومسبقة الدفع، وذلك على الطلبات التي تبلغ قيمتها 10 دنانير كويتية كحد أدنى، مع التمتّع بخصم 5 دنانير كويتية كحد أعلى.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان يسعى دائماً إلى الحفاظ على موقعه الريادي بالنسبة لعملائه من خلال الارتقاء بتجربتهم المصرفية وتوفير حلول ومنتجات مبتكرة وعقد شراكات استراتيجية مع أفضل مزوّدي المنتجات والخدمات في الكويت، ما يضمن تلبية طموحات عملائه واحتياجاتهم المتنامية.