متحدث أوروبي: اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الاثنين المقبل لبحث وقف العمل باتفاق الشراكة مع الاحتلال

متحدث أوروبي: اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الاثنين المقبل لبحث وقف العمل باتفاق الشراكة مع الاحتلال

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر سنانو اليوم الجمعة إن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والامنية للاتحاد جوزيف بوريل سوف يناقش مع وزراء خارجية دول الاتحاد خلال اجتماع يوم الاثنين المقبل “إمكانية وقف العمل باتفاق الشراكة مع الاحتلال الإسرائيلي”.

وقال المتحدث في مؤتمر صحفي ببروكسل إن هذا الاجراء يأتي “في إطار ضغط الاتحاد من أجل وقف العدوان والسماح بمرور المساعدات لسكان غزة”.

لكنه قلل في الوقت نفسه من أهمية وفاعلية هذا الإجراء في حال تم إقراره من قبل وزراء الخارجية “بسبب عدم فاعليته على الأرض ولن يمكن بالضرورة من تحقيق الهدف المنشود وهو توقف الاحتلال عن العدوان والسماح بتمرير المساعدات”.

وردا على سؤال حول مستقبل العلاقات الأوروبية مع السلطة الفلسطينية عقب تعيين محمد مصطفى رئيسا جديدا للحكومة الفلسطينية خلفا لمحمد اشتية أكد المتحدث أن قرار الرئيس محمود عباس من شأنه أن يعطي دفعا جديدا لعمل الحكومة خاصة في ظل انهيار الوضع الصحي والاجتماعي لسكان غزة مع استمرار التجويع والحصار.

وأضاف المتحدث أن “الوجوه الجديدة والأفكار الجديدة والأصوات الجديدة أمر محبذ في هذه الظروف المأساوية التي يمر بها الشعب الفلسطيني.