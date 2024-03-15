وزارة الداخلية

مباحث الجنسية: تخصيص خط ساخن للابلاغ عن مزوري ومزدوجي الجنسية

15 مارس، 2024
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من منطلق الواجب الوطني، وحفاظاً على الهوية والمصلحة الوطنية، قامت الإدارة العامة للجنسية ووثائف السفر الكويتية ممثلة في ادارة مباحث الجنسية بتخصيص خط ساخن للتواصل مع المواطنين للإدلاء بكافة المعلومات الجدية بشأن مزوري ومزدوجي الجنسية الكويتية وتجسيداً لمقولة كل مواطن خفير.

وتؤكد الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية مواصلتها في ضبط المزورين والمزدوجين، داعية من لديه أي معلومات عن أي شخص مزدوج أو مزور الى سرعة الإبلاغ على الخط الساخن (97287676) بشكل فوري للبحث والتحري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع التأكيد بأن التعامل مع جميع المعلومات المرسلة سيكون بسرية تامة.

المصدر
وزارة الداخلية
الوسوم
15 مارس، 2024
0 36 أقل من دقيقة

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