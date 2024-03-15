وزير الشؤون الاجتماعية يستعرض التجربة الكويتية في تمكين المرأة ودعم مساعيها

استعرض وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح التجربة الكويتية في تمكين المرأة ودعم مساعيها على نطاق واسع.

جاء ذلك أثناء مشاركة الوزير الشيخ فراس الصباح في فعالية جانبية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان (تمكين المرأة في دول مجلس التعاون) مساء أمس الخميس وذلك على هامش أعمال الدورة ال68 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة التي انطلقت في نيويورك الاثنين الماضي وتستمر حتى 22 مارس الحالي.

وأكد الوزير الصباح في كلمته أن المرأة الكويتية أصبحت تؤدي أدوارا حيوية تسهم بدفع المؤسسات المحلية وأجهزة القطاعين العام والخاص.

وأضاف وزير الشؤون الاجتماعية أن للمرأة في دولة الكويت أيضا إسهامات واضحة وجلية في النشاط الخاص والتجاري مشيرا إلى أنها تبوأت مؤخرا مناصب رفيعة في مجموعة شركات تأخذ من البلاد مقرا لها.

وسلط المشاركون من مسؤولين أمميين وخليجيين في المجال الاجتماعي أثناء الفعالية الضوء على تجربة دول مجلس التعاون في دفع تمكين المرأة بمختلف المجالات والقطاعات معربين عن تطلعهم إلى تعزيز العمل على هذا الصعيد دعما للمرأة الخليجية وتحسين أوضاعها ومكانتها.