وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح مع المشاركين في فعالية (تمكين المرأة في دول مجلس التعاون) بالأمم المتحدة

وزير الشؤون الاجتماعية يستعرض التجربة الكويتية في تمكين المرأة ودعم مساعيها

15 مارس، 2024
0 37 دقيقة واحدة

استعرض وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح التجربة الكويتية في تمكين المرأة ودعم مساعيها على نطاق واسع.

جاء ذلك أثناء مشاركة الوزير الشيخ فراس الصباح في فعالية جانبية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان (تمكين المرأة في دول مجلس التعاون) مساء أمس الخميس وذلك على هامش أعمال الدورة ال68 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة التي انطلقت في نيويورك الاثنين الماضي وتستمر حتى 22 مارس الحالي.

وأكد الوزير الصباح في كلمته أن المرأة الكويتية أصبحت تؤدي أدوارا حيوية تسهم بدفع المؤسسات المحلية وأجهزة القطاعين العام والخاص.

وأضاف وزير الشؤون الاجتماعية أن للمرأة في دولة الكويت أيضا إسهامات واضحة وجلية في النشاط الخاص والتجاري مشيرا إلى أنها تبوأت مؤخرا مناصب رفيعة في مجموعة شركات تأخذ من البلاد مقرا لها.

وسلط المشاركون من مسؤولين أمميين وخليجيين في المجال الاجتماعي أثناء الفعالية الضوء على تجربة دول مجلس التعاون في دفع تمكين المرأة بمختلف المجالات والقطاعات معربين عن تطلعهم إلى تعزيز العمل على هذا الصعيد دعما للمرأة الخليجية وتحسين أوضاعها ومكانتها.

المصدر
كونا
الوسوم
15 مارس، 2024
0 37 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

الكويت تدعو المجتمع الدولي إلى تفعيل الاتفاقيات الخاصة بمكافحة المخدرات

15 مارس، 2024

مباحث الجنسية: تخصيص خط ساخن للابلاغ عن مزوري ومزدوجي الجنسية

15 مارس، 2024

صدور مرسوم بتعيين المهندس الشيخ حمود مبارك حمود الصباح رئيسا للادارة العامة للطيران المدني

14 مارس، 2024

سمو رئيس الوزراء يستقبل رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لتطوير القطاع غير الربحي ومجموعة من أهالي الشهداء والمفقودين ومجموعة من أهالي الشهداء والمفقودين

14 مارس، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى