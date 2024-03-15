طائرات مسيرة أوكرانية تهاجم مصفاة نفط روسية في منطقة كالوجا

قال مصدر بالمخابرات الأوكرانية لرويترز إن أوكرانيا شنت هجوما بطائرات مسيرة على مصفاة نفط روسية في منطقة كالوجا، هي عملية نفذتها وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية في ساعة مبكرة من اليوم الجمعة، مما تسبب في إلحاق أضرار بالمصفاة.

وشنت كييف سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة على منشآت نفط روسية كبرى خلال الأسبوع الماضي، في محاولة لاستهداف شريان الاقتصاد الروسي بعد أكثر من عامين من شن موسكو غزوها الشامل لأوكرانيا.

ومصفاة كالوجا المملوكة للقطاع الخاص ليست من المنشآت النفطية المهمة في روسيا. وتقول المصفاة إن طاقة وحدة المعالجة الأولية لديها تبلغ 1.2 مليون طن سنويا، أي ما يقرب من 24 ألف برميل يوميا.

وقال المصدر إن أوكرانيا تتحقق حاليا من حجم الأضرار التي لحقت بالمنشأة.

وقال فلاديسلاف شابشا حاكم منطقة كالوجا الروسية في وقت سابق عبر تيليجرام إن الدفاعات الجوية أسقطت أربع طائرات مسيرة في المنطقة التي تقع فيها المصفاة، وأكد أنه لم تقع أضرار في البنية التحتية ولم يسقط ضحايا.

ولم يصدر تعليق فوري من الشركة المالكة للمصفاة.

ولم يتسن لرويترز التحقق على نحو مستقل مما ورد في البيان.

وأعطت أوكرانيا الأولوية لإنتاج طائرات مسيرة بعيدة المدى خلال حربها مع روسيا بهدف تقليص الفجوة في القدرات العسكرية بين الجانبين لأنها تواجه عدوا أكبر بكثير ومزود بأسلحة أكثر تطورا.

وقال وزير التحول الرقمي الأوكراني، الذي يدعم إنتاج طائرات مسيرة محلية الصنع، لرويترز في فبراير شباط إن أوكرانيا تخطط لإنتاج الآلاف من الطائرات المسيرة بعيدة المدى هذا العام لشن هجمات على روسيا.

ويقول مسؤولون أوكرانيون إن موسكو استخدمت آلاف الطائرات المسيرة الهجومية إيرانية الصنع من طراز “شاهد” لقصف أهداف في أوكرانيا منذ العام الأول للحرب.

وذكر مسؤولون في كييف أن شخصين لقيا حتفهما الليلة الماضية في مدينة فينيتسا بوسط أوكرانيا عندما قصفت طائرة مسيرة روسية مبنى سكنيا.