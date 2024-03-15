الرئيس المصري يحذر من استخدام الغذاء سلاحا في مواجهة المدنيين في غزة

الرئيس المصري يحذر من استخدام الغذاء سلاحا في مواجهة المدنيين في غزة

حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الجمعة من خطورة عرقلة دخول المساعدات إلى قطاع غزة واستخدام الغذاء سلاحا في مواجهة المدنيين الأبرياء في القطاع.

واستنكر الرئيس السيسي خلال كلمته التي ألقاها بمقر أكاديمية الشرطة المصرية بشدة أعمال القتل والعنف المستمرة منذ أكثر من 5 أشهر في غزة.

وأكد الرئيس السيسي ان “مصر تسعى بكل جهد إلى التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنقاذ المدنيين الأبرياء في القطاع من ويلات الحرب المستمرة منذ أكثر من 5 أشهر”.

وأشار إلى تجاوز أعداد الشهداء الفلسطينيين في غزة 30 ألفا أغلبهم من النساء والأطفال إضافة إلى إصابة أكثر من 70 ألفا.

وأكد تدمير أكثر من نسبة 60 في المئة بالقطاع تتضمن مباني ومنشآت حكومية وخدمية فضلا عن تدمير البنية التحتية خلال هذه الحرب المستمرة على القطاع والتي تحتاج إلى أموال طائلة وسنوات لإعادة بنائها مرة أخرى.

وأضاف “نحاول أن نوقف هذا النزيف نزيف البشر ونزيف المنشآت أيضا ونسعى لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”.

وأشار الرئيس السيسي إلى المبادرة التي انضمت إليها مصر للمساعدة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عن طريق الجو بواسطة الطائرات وذلك بالتعاون مع الإمارات وقطر والولايات المتحدة وفرنسا بالإضافة إلى العديد من الدول الأخرى.

وشدد على حاجة أهالي القطاع إلى آلاف الأطنان بشكل يومي لتلبية احتياجات غزة مؤكدا سعي مصر الدؤوب للتوصل إلى هدنة في غزة لإدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية وللحد من تأثير حالة المجاعة على أهالي القطاع والسماح للفلسطينيين في وسط وجنوب القطاع بالتحرك في اتجاه الشمال لأماكنهم.

وحذر الرئيس السيسي من خطورة اجتياح رفح ومن اتساع نطاق الحرب مؤكدا في الوقت نفسه سعي مصر لإيجاد فرصة حقيقية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية باعتراف دولي.

وتطرق إلى التأثيرات السلبية الناجمة عن هذه الحرب خاصة على سلامة الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس وحركة التجارة الدولية معربا عن تمنياته بالتوصل خلال الأيام القليلة القادمة إلى وقف لإطلاق النار في غزة.