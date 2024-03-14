مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل

بوريل: يتعين على أمريكا ممارسة ضغط أكبر على الاحتلال بشأن المساعدات لغزة

15 مارس، 2024
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قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم الخميس إنه يتعين على الولايات المتحدة ممارسة ضغط أكبر على الاحتلال للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، وسط ما وصفها بكارثة من صنع الإنسان في القطاع.

وقال في مؤتمر صحفي في مقر الاتحاد الأوروبي بواشنطن بعد اجتماعات في العاصمة الأمريكية إن الجهود التي بذلك مؤخرا بما في ذلك الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لإيصال المساعدات إلى غزة عن طريق الإنزال الجوي أو من سفن لم تكن فعالة مثل الطرق البرية التي قد تتيح لمئات الشاحنات الدخول كل يوم.

وأضاف “نتوقع بالتأكيد أن تواصل الحكومة الأمريكية الضغط، وممارسة المزيد من الضغط على الاحتلال لفتح الحدود وعدم عرقلة وصول المساعدات الإنسانية”.

وقال بوريل، الذي التقى بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الأربعاء، إن واشنطن تبذل الكثير لضمان وصول المزيد من المساعدات.

وأضاف بوريل “لقد قمنا بزيادة دعمنا الإنساني لكنه بالتأكيد ليس كافيا”.

وتابع “الحقيقة التي يدركها الجميع هي أن هناك إعاقة واضحة لوصول المساعدات الإنسانية من قبل الجهة التي تسيطر على الحدود في غزة، وهو الحكومة الإسرائيلية”.

المصدر
رويترز
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15 مارس، 2024
0 6 دقيقة واحدة

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