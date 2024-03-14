الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

ماكرون: انتصار روسيا في أوكرانيا “سيقضي على مصداقية أوروبا”

14 مارس، 2024
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حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مقابلة تلفزيونية مساء الخميس، من أنه إذا انتصرت روسيا في الحرب بأوكرانيا “سيقضي ذلك على مصداقية أوروبا”.

وقال “إذا انتصرت روسيا (…) فلن يكون لدينا أمن بعد الآن” و”سيقضي ذلك على مصداقية أوروبا”، مضيفا أنه في مواجهة “تصعيد” موسكو “يجب أن نقول إننا مستعدون للرد”.

واعتبر في المقابلة مع قناتي “فرانس 2″ و”تي إف 1” أن الذين يضعون “حدودا” للالتزام بدعم أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي “لا يختارون السلام بل يختارون الهزيمة”.

وأضاف إيمانويل ماكرون أنه “إذا تدهور الوضع” في أوكرانيا “فيجب أن نكون مستعدين وسنكون مستعدين لاتخاذ القرارات اللازمة حتى لا تنتصر روسيا أبدا”.

وشدد على أن “أمن” الفرنسيين يتطلب “هزيمة روسيا”.

يأتي ذلك بعدما أدلى الرئيس الفرنسي مؤخرا بتصريحات لم يستبعد فيها إرسال قوات إلى أوكرانيا، وقد تعرضت لانتقادات شديدة من المعارضة في فرنسا وكذلك من دول حليفة.

المصدر
أ ف ب
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14 مارس، 2024
0 34 دقيقة واحدة

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