إيران تنفي إجراء “محادثات سرية” مع الولايات المتحدة بشأن الوضع في البحر الأحمر

نفى مسؤول إيراني اليوم (الخميس) مزاعم نشرتها صحيفة بريطانية تقول إن طهران شاركت في “محادثات سرية” مع واشنطن بشأن الوضع في البحر الأحمر، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا).

ونقلت (إرنا) عن المسؤول الذي لم يتم الإفصاح عن اسمه قوله إن أي اتصالات أو محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة تقتصر على المفاوضات بشأن رفع العقوبات، وهو ما ينفي المزاعم التي وردت في تقرير صحيفة (فايننشال تايمز) يوم الأربعاء.

ووفقا للصحيفة البريطانية، أجرى ممثلون أمريكيون وإيرانيون محادثات غير مباشرة في سلطنة عُمان في يناير بهدف وقف الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي اليمنية على السفن المبحرة في البحر الأحمر.

وذكر التقرير أيضاً أن الولايات المتحدة أعربت عن مخاوفها بشأن البرنامج النووي الإيراني خلال هذه المناقشات التي قيل إنه حضرها مستشار البيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكغورك، ونائب المبعوث الخاص للبيت الأبيض بشأن إيران أبرام بالي، ونائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كاني.

وذكرت (فايننشال تايمز) أن “المسؤولين العُمانيين توسطوا في الحوار بين الممثلين الإيرانيين والأمريكيين، لذا لم يتحدث الممثلون بشكل مباشر”.

ونقلت (إرنا) عن المسؤول الإيراني قوله “لم يتم تبادل أي رسالة (بين إيران والولايات المتحدة) بشأن تطورات البحر الأحمر”.