الأردن: سنواصل تقديم المساعدات الإنسانية لغزة عبر كل السبل

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الخميس أن بلاده ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية لغزة عبر كل السبل بما فيها الإنزالات الجوية باعتبارها وسيلة استثنائية في مواجهة ظروف غير إنسانية تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأردنية عقب اجتماعين منفصلين عقدهما الصفدي مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ اللذين يزوران العاصمة الأردنية عمان.

ونقل البيان عن الصفدي تحذيره من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يواجهها قطاع غزة نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستعر ورفضه إدخال مساعدات إنسانية كافية إلى أكثر من 3ر2 مليون فلسطيني يواجهون المجاعة في القطاع.

وأكد الصفدي أن “منع دخول الدواء والغذاء جريمة حرب لا يزال رد فعل المجتمع الدولي عليها عاجزا” لافتا إلى استعمال الكيان الإسرائيلي المحتل هذه الجريمة سلاحا ضد الفلسطينيين “في خرق فاضح للقانون الدولي يواجهه صمت لا يمكن قبوله ويقوض مصداقية القانون الدولي”.

وأكد أنه لا يمكن الاستغناء عن دور (أونروا) وإنكار دورها مشددا على ضرورة دعمها.

واتفق الصفدي والمسؤولين الأمميين بحسب البيان على أنه لا بديل عن فتح كل نقاط المعابر البرية مع قطاع غزة أمام المساعدات لتلبية احتياجات مجتمع كامل دمرته قوات الاحتلال الإسرائيلي مشددا على أن كل وسائل إدخال المساعدات الأخرى “غير كافية”.