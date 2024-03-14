الرئيس الأمريكي جو بايدن

بايدن يعارض استحواذ مجموعة يابانية على شركة أميركية للصلب

14 مارس، 2024
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس معارضته الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه لاستحواذ مجموعة “نيبون ستيل” اليابانية على شركة صناعة الصلب الأميركية “يو إس ستيل”.

وقال بايدن في بيان إن “يو إس ستيل تعدّ شركة صلب أميركية نموذجية منذ أكثر من قرن، وبقاؤها شركة صلب أميركية مملوكة ومشغّلة محليا هو أمر حيوي”.

وكان بايدن قد حذّر في كانون الأول/ديسمبر الماضي من أن اتفاق الاستحواذ يحتاج الى “دراسة معمّقة” مرتبطة بالأمن القومي والثقة بسلسلة التوريد، على رغم أن اليابان تعدّ حليفة وثيقة للولايات المتحدة،

المصدر
أ ف ب
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14 مارس، 2024
0 36 أقل من دقيقة

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