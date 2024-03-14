موائد “زين الشهور” تستقبل الصائمين يومياً بالمسجد الكبير

أعلنت زين عن انطلاق مُبادرتها السنوية لإفطار الصائم، والتي تعود في عامها السابع عشر بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي إدارة المسجد الكبير، لتستقبل الصائمين يومياً في الخيمة الكبرى مُقابل المسجد، وذلك ضمن حملتها المُجتمعية لشهر رمضان المُبارك “زين الشهور”، والتي تشهد هذا العام تقديم 42 ألف وجبة على مدار الشهر الفضيل.

وانطلقت المُبادرة بحضور مدير إدارة المسجد الكبير علي شداد، ومدير إدارة العلاقات المؤسسية في زين الكويت حمد المصيبيح، ومسؤولي زين وإدارة المسجد الكبير، بالإضافة إلى أعضاء فريق “زين الشهور” التطوعي.

وتعود مُبادرة زين لإفطار الصائم هذا العام للسنة السابعة عشر، وهي تُعتبر إحدى ركائز برنامج زين الرمضاني السنوي، حيث تقوم الشركة بتقديم وجبات الإفطار يومياً عبر الخيمة الكبرى في المسجد الكبير لخدمة الصائمين، كما تقوم أيضاً بتقديم الوجبات بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي البنك الكويتي للطعام والإغاثة من خلال عدد من الشاحنات التي تنطلق يومياً في مُختلف أنحاء البلاد، ليصل إجمالي عدد الوجبات المُقدّمة من زين على مدار الشهر الفضيل إلى 42 ألف وجبة.

ويقوم فريق زين بالإشراف المباشر على تنظيم هذه البادرة، ويشارك في تنظيمها فريق “زين الشهور” التطوعي المُكوّن من موظّفي الشركة من مُختلف القطاعات والإدارات، في خطوةٍ تؤكّد اهتمام أفراد عائلة زين بتحقيق المُشاركة المُجتمعية الفاعلة.

ولا تقتصر الشراكة الاستراتيجية بين زين وإدارة المسجد الكبير على تقديم موائد إفطار الصائم فحسب، بل تمتد للعديد من البرامج والمُساهمات الأخرى طوال الشهر الكريم، مثل خدمات الضيافة للمُصلّين خلال العشر الأواخر، وتنظيم مسابقة زين الأولى لحفظ القرآن الكريم وتجويده، ومسابقة موظفي زين وأبنائهم لحفظ القرآن الكريم.

هذا العام، يتواجد 6 من شُركاء زين الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص في حملتها الرمضانية السنوية “زين الشهور”، وهي الحملة الأكبر من نوعها بحزمة كبيرة من المُبادرات والمُساهمات الخيرية والإنسانية والاجتماعية والدينية والرياضية التي تستمر طوال شهر رمضان المُبارك هذا العام.

ودائماً ما تأتي حملة “زين الشهور” بشكلٍ مُتجدد وتتوسّع في برامجها ومبادراتها مع مرور كل عام، وتقوم الشركة من خلالها بمد جسور التعاون مع مُختلف الجهات في الدولة لتُجسّد روح العطاء التي يتميز بها الشهر الفضيل عن غيره من الشهور، وتعكس القيم الأصيلة التي جُبل عليها أهل الكويت في مساعدة الغير ونشر قيم الحب والسلام.

“قاعة زين الشهور لإفطار الصائم بالمسجد الكبير موائد زين تستمر يومياً طوال الشهر الفضيل