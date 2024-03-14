وزير الشؤون الاجتماعية يشيد بعلاقات التعاون بين الكويت والأمم المتحدة بشأن قضايا المرأة

أشاد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح بعلاقات التعاون التي تجمع دولة الكويت مع الأمم المتحدة وهيئتها المعنية بقضايا المرأة.

جاء ذلك في اجتماع الوزير الصباح مع المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث الذي عقد مساء أمس الأربعاء في مقر الهيئة بمدينة نيويورك.

وأعرب الوزير الصباح عن تطلعه إلى دفع العلاقات المشتركة بين دولة الكويت ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة والهيئة الأممية إلى آفاق أرحب في المستقبل القريب.

ووجه دعوة للمديرة التنفيذية للهيئة لزيارة البلاد لكي تطلع عن كثب وبشكل واقعي وملموس على التجربة الكويتية في دعم المرأة وتمكينها وللتباحث بطريقة أوسع حول الآليات المستقبلية التي يمكن العمل بها لتوطيد تلك الشراكة وتأصيلها.

من جانبها أشادت بحوث بالتجربة الكويتية وما اتخذته حكومة دولة الكويت في الأعوام الماضية من إجراءات تسهم برفع مكانة المرأة في البلاد وتعزيز وجودها في القطاعات والمجالات كافة.