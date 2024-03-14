الأرصاد الجوية: طقس البلاد دافئ نهارا ومائل للبرودة ليلا مع فرص لأمطار متفرقة في عطلة نهاية الأسبوع

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يكون طقس البلاد عموما في عطلة نهائية الأسبوع دافئا نهارا ومائلا للبرودة ليلا مع فرص لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة بنشاط في الرياح الجنوبية الشرقية مثيرة للغبار مع انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي مصحوبا بكتلة هوائية دافئة ورطبة ويتزامن مع امتداد منخفض جوي بارد في طبقات الجو العليا ما يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها سحب ركامية.

وأضاف القراوي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون دافئا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 12 و45 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 26 و29 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وأوضح أن الطقس الليلة يكون مائلا للبرودة وغائما والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات مابين 15 و55 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة تكون رعدية أحيانا وفرصة للغبار ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 15 و18 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 3 و7 أقدام.

وذكر أن الطقس نهار غد الجمعة يكون دافئا وغائما إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 10 و42 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وفرصة للغبار ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 25 و27 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وبين أن الطقس غدا ليلا يكون مائلا للبرودة وغائما والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 10 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وفرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 16 و19 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وقال القراوي إن الطقس نهار بعد غد السبت يكون مائلا للحرارة وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية لاحقا خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 28 و31 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وعن الطقس السبت ليلا أشار إلى أنه يكون مائلا للبرودة وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 15 و18 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.