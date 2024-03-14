وزارة التجارة والصناعة

التجارة: إضافة نشاطي البيع بالتجزئة للطابوق وخدمات أمن الطيران في دليل الأنشطة التجارية

14 مارس، 2024
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أصدر وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان قرارين يقضيان بإضافة نشاطين تجاريين هما (البيع بالتجزئة للطابوق والبلاط والسيراميك والرخام) و(نشاط خدمات أمن الطيران) ضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي.

وأكدت (التجارة) في بيان صحفي اليوم الخميس أن القرارين الوزارين يأتيان بعد الاطلاع على قانون التجارة والقوانين المعدلة له وقانون الشركات إضافة إلى القرار الوزاري بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية.

وأفادت بأن القرارين يأتيان أيضا وفق التنقيح الرابع الموصى به دوليا من شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى محاضر لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية.

المصدر
كونا
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14 مارس، 2024
0 37 أقل من دقيقة

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