الأردن: تعنت الاحتلال في إدخال المساعدات لغزة يدفع المنطقة باتجاه المزيد من التأزيم

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الأربعاء أن تعنت الاحتلال الإسرائيلي في رفض إيقاف الحرب على غزة وفي إدخال المساعدات إلى القطاع يدفع المنطقة باتجاه المزيد من التأزيم.

وحذر الصفدي في مؤتمر صحفي عقده الصفدي مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الذي يزور الأردن ضمن جولة شرق أوسطية من أن الخطر يتفاقم ولا يمكن السماح للاحتلال الإسرائيلي بتقويض أمن المنطقة برمتها وبالاستمرار في هذه الحرب.

وشدد على أن الاحتلال الاسرائيلي خرق كل القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني وارتكب جرائم حرب غير مسبوقة واستخدم التجويع سلاحا في هذه الحرب “وهذه أيضا جريمة حرب”.

وأشار إلى أنه هناك أكثر من 30 ألف فلسطيني استشهدوا خلال هذه الحرب بينهم أكثر من 12 ألف طفل وهذا الرقم هو الأعلى في كل الصراعات التي شهدها العالم على مدى السنوات الأخيرة.

ودعا مجلس الأمن إلى إصدار قرار يلزم الكيان الإسرائيلي المحتل بإيقاف الحرب وبإدخال المساعدات إلى جانب فرض عقوبات عليه.

وقال الصفدي إن “لإسبانيا دورا رئيسا ولها موقف واضح في رفض الظلم وفي العمل من أجل تحقيق العدالة وإقامة الدولة الفلسطينية واحترام القانون الدولي ليس فقط على المستوى الثنائي ولكن أيضا في إطار الاتحاد الأوروبي”.

وأشار في هذا السياق إلى الدور الذي قامت به إسبانيا خلال ترؤسها الدورة الماضية من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أنه بحث مع نظيره الإسباني ضرورة تكثيف الجهود للوصول لإيقاف كامل وفوري لإطلاق النار في غزة بما يضمن حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء القطاع.

من جانبه أكد وزير الخارجية الاسباني أن الأردن وفلسطين “أكبر شركائنا في مجال التعاون الإنساني” مضيفا “أننا التزمنا بحوالي 90 مليون يورو (65ر98 مليون دولار) هذا العام للتعاون في هذه المجالات”.

وأضاف ألباريس أنه يوجد في الأردن ما يقارب 5ر2 مليون من اللاجئين الفلسطينيين مشيرا إلى أن جزءا من المساهمات التي ستقدمها إسبانيا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) “ستصل إلى الأردن”.

وأكد أن (أونروا) “مؤسسة دولية غير قابلة للاستبدال” مشددا على أنها “توفر التعليم لأكثر من 200 ألف طالب وعشرات الآلاف من الأشخاص ينعمون بالخدمات الصحية التي تقدمها لهم” بالإضافة إلى غيرهما من الخدمات.

وشدد على ضرورة تسهيل الدخول غير المشروط للمساعدات الإنسانية الى غزة وإيقاف قتل المواطنين الفلسطينيين ليس فقط الذين يموتون بسبب القصف والقنابل ولكن أيضا الذين يموتون بسبب الجوع “وهذا هو ندائي الأول ومطلبي الأول” إلى جانب “إطلاق سراح الرهائن غير المشروط والاحترام غير المشروط للحقوق والمواثيق الدولية والمعاهدات الدولية”.

وقال ألباريس إن “إيقاف إطلاق النار الدائم والنهائي يمكن أن نصل إليه إذا ما قمنا باحترام حل الدولتين وتطبيقه” مؤكدا أن إسبانيا ستدعو إلى مؤتمر دولي للسلام “وهناك أكثر من 90 دولة تدعم هذه المبادرة”.