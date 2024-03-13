وزيرة الأشغال: استئناف أعمال صيانة دروازة العبدالرزاق بناء على توصيات “متابعة الأداء الحكومي”

أعلنت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان استئناف أعمال صيانة دروازة العبدالرزاق بناء على توصيات جهاز متابعة الأداء الحكومي التي حظيت بموافقة مجلس الوزراء.

وقالت الوزيرة المشعان في تصريح صحفي اليوم الأربعاء خلال تواجدها في موقع الدروازة بمحافظة العاصمة إن هذه الإصلاحات تأتي في إطار التأكد من سلامة المنشأة وزيادة عمرها الافتراضي متوقعة الانتهاء منها في القريب العاجل.

وأكدت أن من أولويات الوزارة إصلاح الطرق في عموم مناطق البلاد ومعالجة الطرق التي تحتاج إلى صيانة عاجلة في أسرع وقت من خلال تواجد ومتابعة الفرق المعنية.

من جانبه ذكر المتحدث باسم وزارة الأشغال العامة أحمد الصالح في تصريح مماثل أن إنجاز أعمال دروازة العبدالرزاق سيستغرق نحو سبعة أشهر وسيتم فتح النفق من الداخل عقب إنجاز الأعمال السطحية بنحو ثلاثة أشهر لافتا إلى أن الهيئة العامة للطرق والنقل البري تهتم بتلك الأعمال نظرا لحيوية موقع الدروازة.