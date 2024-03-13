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وكيل “الداخلية” يتفقد إدارة شؤون الإنتخابات في أخر يوم من عملية تسجيل المرشحين والمرشحات

13 مارس، 2024
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تفقد وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح اليوم الأربعاء إدارة شؤون الانتخابات بمنطقة الشويخ السكنية في أخر يوم من عملية تسجيل المرشحين والمرشحات.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي ان وكيل وزارة الداخلية تفقد إدارة شؤون الانتخابات وذلك للإطلاع على آلية سير العمل وقنوات التنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية والجهات الأخرى المشاركة في الإشراف والتنظيم على انتخابات مجلس الأمة 2024 (أمة 2034) المقرر عقدها في الرابع من إبريل المقبل.

واشار البيان ان الفريق الشيخ سالم استمع خلال الزيارة إلى المهام والمسؤوليات المنوطة بإدارة الانتخابات وكذلك المتطلبات والاحتياجات الخاصة بتنظيم وتأمين العملية الانتخابية سواء على مستوى الأفراد أو التجهيزات الفنية التي تضمن نجاح العملية الانتخابية.

المصدر
كونا
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13 مارس، 2024
0 35 أقل من دقيقة

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