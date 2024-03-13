وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا يستقبل يستقبل سفير دولة فلسطين لدى دولة الكويت رامي طهبوب

وزير الخارجية يتسلم رسالة خطية من نظيره الفلسطيني حول التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة

13 مارس، 2024
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تسلم وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا، رسالة خطية من الدكتور رياض المالكي، وزير خارجية دولة فلسطين الشقيقة، حول التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والانتهاكات المستمرة من قبل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للقانون الدولي والقرارات والمواثيق الأممية، والمواقف الدولية المتخذة تجاه تلك الممارسات في محكمة العدل الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال اليحيا سفير دولة فلسطين لدى دولة الكويت رامي طهبوب، اليوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2024 في ديوان عام وزارة الخارجية. ومن جانبه جدد معالي وزير الخارجية خلال اللقاء موقف دولة الكويت المبدئي والثابت تجاه إدانة واستنكار الاعتداءات المستمرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق، مبيناً بأن الجرائم الإسرائيلية الممنهجة والخطيرة تشكل خرقاً وانتهاكاً صارخاً لكل القيّم الإنسانية والمبادئ والمواثيق الدولية وقوانينها، داعياً المولى العلي القدير في هذه الأيام المباركة بأن يحفظ فلسطين وشعبها الشقيق من كل مكروه وأن يمن عليهم بالأمن والأمان.

المصدر
وزارة الخارجية
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13 مارس، 2024
0 42 دقيقة واحدة

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