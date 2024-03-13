بنك برقان يحتفي بتخرّج 34 موظّفاً من مجموعة برامج شهادات معهد الدراسات المصرفية

مواصلاً جهوده الهادفة إلى تنمية رأسماله البشري وتطوير الكفاءات الكويتية، احتفى بنك برقان، مؤخّراً، بتخريج 34 موظفاً متميّزاً من مجموعة برامج الشهادات المعتمدة في معهد الدراسات المصرفية خلال حفل أقيم بحضور السيد/ فاضل عبد الله، الرئيس التنفيذي – الكويت في بنك برقان، والسيد/ نقيب أمين، المدير العام – للموارد البشرية والتطوير للمجموعة في بنك برقان، إلى جانب السيدة/ رنا النيباري، المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية، وعدد من القيادات التنفيذية في البنك. ويمثّل تخريج هذه الكوكبة من موظفي البنك إنجازاً جديداً يؤكد التزامه الدائم بتعزيز التعلم المستمر والنمو المهني لدى كوادره البشرية، ما يرسّخ مكانته القيادية في السوق كمكان عمل مفضل لدى الكويتيين في القطاع المصرفي.

وبهذه المناسبة، قال مدير عام الموارد البشرية والتطوير للمجموعة السيد/ نقيب أمين: “أودّ أن أتقدّم بالنيابة عن إدارة بنك برقان وجميع العاملين فيه بالتهنئة للموظفين الخريجين على هذا الإنجاز، وأشيد بتفانيهم والتزامهم طوال فترة دراستهم في معهد الدراسات المصرفية. لقد تمكّن بنك برقان بفضل موارده البشرية المتميزة في تحقيق قفزات نوعية على مدى عقود من الزمن، حيث إنه وعلى مدى السنوات الماضية استمر في الاستثمار بكوادره وتطوير مهاراتهم على المستويين الشخصي والمهني”.

مدير عام – إدارة الموارد البشرية والتطوير للمجموعة في بنك برقان نقيب أمين

واجتاز الخريجون ثمان برامج مختلفة في معهد الدراسات المصرفية، بما فيها إدارة الائتمان المعتمدة (CCM)، شهادة إدارة الائتمان المتقدّمة (ACCM)، شهادة إدارة المخاطر (RMC)، وشهادة مدير ثروات مصرفي معتمد (CBWM)، وشهادة مدير عمليات فرع معتمد (CBBOM)، وشهادة مدير فرع معتمد (CBBM)، وشهادة مساعد مدير فرع معتمد (CABBM)، وشهادة مدير علاقات العملاء ذوي الملاءة المالية (CBRM)، حيث حقق منهم اعلى المراكز من بين موظفي البنوك الأخرى المشاركين في برنامجي إدارة الائتمان المعتمدة (CCM) وشهادة إدارة المخاطر (RMC).

وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان يواصل تبنّي استراتيجية قوية للتعلم والتطوير تركز على دعم النمو والتطوير الشخصي والمهني لموظفيه، من أجل ضمان مستقبل أفضل للموظفين والبنك في سوق يشهد منافسة متزايدة. وإضافة إلى مشاركة البنك في مبادرات معهد الدراسات المصرفية الهادفة إلى تطوير قدرات موظفي البنوك مثل برنامج تأهيل الكويتيين حديثي التخرج، يقدّم لموظفيه أيضاً عدة منصات يمكنهم الاستفادة منها لتطوير مهاراتهم، ومنها أكاديمية برقان للخدمات المصرفية للأفراد والتي تشمل برامج تخصصية مرتبطة بالتطور الوظيفي. إلى جانب إطلاق منصة تطوير المهارات الشخصية مدعومة بالمواد التعليمية التي تؤيد استراتيجية وقيم البنك كي تمكّن الموظفين من التطور والنمو وفقاً لاهتماماتهم وحاجتهم المهنية.