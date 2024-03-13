وزير الشباب يؤكد اهتمام الدولة بالشباب وتوفير البيئة المناسبة لهم لتطوير مهاراتهم وتمكينهم

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي اهتمام الدولة بتوفير البيئة المناسبة لتطوير مهارات الشباب ودعمهم وتمكينهم بما يسهم في تقدم وازدهار البلاد.

وقال الوزير معرفي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء بمناسبة الاحتفال بيوم الشباب الكويتي الذي يصادف 13 مارس كل عام إن هذه المناسبة فرصة لتجديد العهد مع الشباب لتطوير قدراتهم وتوفير الفرص اللازمة لهم لتحقيق أهدافهم بدعم وتوجيه مستمر من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف أن هيئة الشباب تعمل بكل جهودها نحو تنمية الشباب وتأهيلهم وتسخير الإمكانيات لتحقيق أهدافهم اجتماعيا واقتصاديا ورياضيا وثقافيا وعلميا وفنيا وغيرها من المجالات ذات الصلة مؤكدا أن الهيئة ستستمر في الفترة المقبلة في تعزيز الارتقاء بالعمل الشبابي عبر توفير فرص التعليم والتدريب وخلق بيئة ريادية تشجع على الابتكار والإبداع.

وأعرب الوزير معرفي عن الشكر لكل الشباب الذين عملوا بكل جد على تحقيق أهدافهم داعيا إياهم إلى الاستمرار في تحقيق النجاح لبناء مستقبل واعد للكويت.

كما دعا الشباب الكويتيين أصحاب الإنجازات والأعمال والمساهمات والمشاريع المجتمعية المتميزة إلى التقديم على جائزة الكويت للتميز والإبداع الشبابي بنسختها السادسة والتي تأتي تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء في مجالات (ريادة الأعمال والثقافة والآداب والعلوم والتكنولوجيا والفنون والإعلام والعمل التطوعي والعلوم الشرعية والبيئة والاستدامة) من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الشباب www.youth.gov.kw.