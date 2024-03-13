سمو أمير البلاد وأسرة آل صباح الكرام يستقبلون جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك

الديوان الأميري يشكر المواطنين والمقيمين على تهنئة سمو أمير البلاد وآل صباح الكرام بحلول رمضان المبارك

13 مارس، 2024
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يتقدم الديوان الأميري بخالص الشكر والتقدير إلى المواطنين والمقيمين الذين قدموا التهنئة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأسرة آل صباح الكرام وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ويعرب الديوان الأميري عن تهنئته بهذه المناسبة الفضيلة أعادها الله تعالى على وطننا العزيز والمواطنين والمقيمين الكرام بالخير واليمن والبركات وأدام علينا نعمة التواصل والتواد والإخاء.

حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه وأدام على الجميع نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وكل عام والجميع بخير.

المصدر
كونا
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13 مارس، 2024
0 37 أقل من دقيقة

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