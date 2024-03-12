سفير دولة الكويت لدى الأردن حمد المري مع رئيس مجلس أمناء الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الأمير راشد بن الحسن

سفير دولة الكويت لدى الأردن يبحث مع الهيئة الخيرية الأردنية إيصال المساعدات الإنسانية لغزة

12 مارس، 2024
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بحث سفير دولة الكويت لدى الأردن حمد المري مع رئيس مجلس أمناء الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الأمير راشد بن الحسن اليوم الثلاثاء آلية وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية الكويتية إلى قطاع غزة.

وقال السفير المري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب المباحثات إن الجانبين ناقشا دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية الكويتية غزة وتأمين وصولها بشكل كامل وشامل إلى القطاع.

وأكد أن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تتولى مسؤولية تنفيذ عملية إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب الأردني وهي المعنية بالتنسيق والتعاون بهذا الشأن.

وأشاد بعمليات الإنزال التي يقوم بها الجيش الأردني لعدد من المواقع في قطاع غزة وذلك ضمن الجهود الدولية المبذولة والجهود التي يبذلها الأردن بقيادة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للتخفيف من آثار الحرب على القطاع وإيقافها.

وبين المري أن دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا تعمل مع جميع الأشقاء والأصدقاء في الدول الصديقة على بذل الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يعيش الأزمة الإنسانية الحالية.

وذكر أن دولة الكويت وبتوجيهات من القيادة السياسية سيرت جسرا جويا لدعم الأشقاء الفلسطينيين وذلك عبر 49 طائرة إغاثة حملت المواد الغذائية والإعاشة والمستلزمات الطبية وسيارات الإسعاف والأدوية والمعدات الصحية.

المصدر
كونا
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12 مارس، 2024
0 37 دقيقة واحدة

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