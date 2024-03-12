سمو أمير البلاد وأسرة آل صباح الكرام يستقبلون جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك

استمرار توافد المهنئين على ديوان أسرة آل الصباح الكرام لتهنئة سمو أمير البلاد بحلول شهر رمضان المبارك

12 مارس، 2024
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في أجواء تفيض بالود والمحبة استمر توافد المهنئين على ديوان أسرة آل الصباح الكرام بقصر بيان مساء اليوم وذلك لتهنئة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأسرة آل الصباح الكرام بحلول شهر رمضان المبارك لليوم الثاني على التوالي حيث استقبل رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى دولة الكويت وكبار القادة في الجيش والشرطة والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام وجموعا من المواطنين والمقيمين.

وتأتي هذه المناسبة المباركة لتعبر عن وحدة الشعب الكويتي وأصالته وأواصر الأخوة التي جبل عليها في مثل هذه المناسبات أعادها الله علينا بالخير واليمن والبركات.

سمو أمير البلاد وأسرة آل صباح الكرام يستقبلون جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك
سمو أمير البلاد وأسرة آل صباح الكرام يستقبلون جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك
المصدر
كونا
الوسوم
12 مارس، 2024
0 40 أقل من دقيقة

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