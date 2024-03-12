“الأوقاف” تصدر تعميما بفحص الشهادات الدراسية لموظفيها من حملة المؤهلات فوق الثانوية

“الأوقاف” تصدر تعميما بفحص الشهادات الدراسية لموظفيها من حملة المؤهلات فوق الثانوية

أصدر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور بدر المطيري اليوم الثلاثاء تعميما إداريا بفحص الشهادات الدراسية لموظفي الوزارة ممن يحملون مؤهلات فوق الثانوية العامة من تاريخ 1 يناير 2000 وحتى تاريخه من المواطنين والمقيمين.

وقال المطيري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن ذلك يأتي عملا بكتاب ديوان الخدمة المدنية الخاص بفحص الشهادات الدراسية المتضمن ضرورة تزويده بحصر أسماء وبيانات موظفي الوزارة من المواطنين والمقيمين.

من جهته قال الوكيل المساعد لقطاع شؤون التخطيط والتطوير الدكتور منيف الهاجري في تصريح مماثل ل(كونا) إن الوزارة أطلقت عبر بوابتها الإلكترونية منصة خاصة لفحص المؤهلات الدراسية سواء كانت للموظفين المواطنين أو المقيمين.

وأكد الهاجري ضرورة إرفاق الشهادة الدراسية وما يفيد معادلتها من وزارة التعليم العالي إذا كان المؤهل من خارج دولة الكويت.

وذكر أنه “على الرئيس المباشر متابعة موظفيه للتأكد من قيامهم بإدخال البيانات المطلوبة وأهمها بيانات شهاداتهم الدراسية على النافذة المخصصة مرفقا بها الشهادات والمعادلات إن وجدت في موعد أقصاه شهر من تاريخ صدور التعميم”.

ولفت إلى أن “الموظف يتحمل كامل المسؤولية القانونية في حال التأخر وعدم القيام بإدخال البيانات المطلوبة والواردة بالنافذة المشار إليها خلال الفترة المحددة”.