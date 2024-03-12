وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور بدر المطيري

“الأوقاف” تصدر تعميما بفحص الشهادات الدراسية لموظفيها من حملة المؤهلات فوق الثانوية

12 مارس، 2024
0 41 دقيقة واحدة

أصدر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور بدر المطيري اليوم الثلاثاء تعميما إداريا بفحص الشهادات الدراسية لموظفي الوزارة ممن يحملون مؤهلات فوق الثانوية العامة من تاريخ 1 يناير 2000 وحتى تاريخه من المواطنين والمقيمين.

وقال المطيري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن ذلك يأتي عملا بكتاب ديوان الخدمة المدنية الخاص بفحص الشهادات الدراسية المتضمن ضرورة تزويده بحصر أسماء وبيانات موظفي الوزارة من المواطنين والمقيمين.

من جهته قال الوكيل المساعد لقطاع شؤون التخطيط والتطوير الدكتور منيف الهاجري في تصريح مماثل ل(كونا) إن الوزارة أطلقت عبر بوابتها الإلكترونية منصة خاصة لفحص المؤهلات الدراسية سواء كانت للموظفين المواطنين أو المقيمين.

وأكد الهاجري ضرورة إرفاق الشهادة الدراسية وما يفيد معادلتها من وزارة التعليم العالي إذا كان المؤهل من خارج دولة الكويت.

وذكر أنه “على الرئيس المباشر متابعة موظفيه للتأكد من قيامهم بإدخال البيانات المطلوبة وأهمها بيانات شهاداتهم الدراسية على النافذة المخصصة مرفقا بها الشهادات والمعادلات إن وجدت في موعد أقصاه شهر من تاريخ صدور التعميم”.

ولفت إلى أن “الموظف يتحمل كامل المسؤولية القانونية في حال التأخر وعدم القيام بإدخال البيانات المطلوبة والواردة بالنافذة المشار إليها خلال الفترة المحددة”.

المصدر
كونا
الوسوم
12 مارس، 2024
0 41 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

استمرار توافد المهنئين على ديوان أسرة آل الصباح الكرام لتهنئة سمو أمير البلاد بحلول شهر رمضان المبارك

12 مارس، 2024

سفير دولة الكويت لدى الأردن يبحث مع الهيئة الخيرية الأردنية إيصال المساعدات الإنسانية لغزة

12 مارس، 2024

“الطيران المدني”: 1.2 مليون راكب إجمالي المسافرين عبر مطار الكويت خلال فبراير الماضي

12 مارس، 2024

17 مرشحا في اليوم التاسع من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة “أمة 2024”

12 مارس، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى