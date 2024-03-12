“الطيران المدني”: 1.2 مليون راكب إجمالي المسافرين عبر مطار الكويت خلال فبراير الماضي

قالت الإدارة العامة للطيران المدني اليوم الثلاثاء إن إجمالي حركة الركاب المسافرين من وإلى مطار الكويت الدولي بلغت 1298710 ركاب خلال شهر فبراير الماضي.

وأضاف المدير العام ل(الطيران المدني) بالتكليف عماد الجلوي في بيان صحفي أن مطار الكويت الدولي شهد زيادة في حركة الركاب بنسبة 11 في المئة وزيادة حركة الطائرات بنسبة 17 في المئة في حين ارتفعت حركة الشحن الجوي بنسبة 25 في المئة خلال فبراير الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.

وأوضح الجلوي أن حركة الركاب القادمين بلغت 670416 راكبا بينما بلغت حركة الركاب المغادرين 628294 راكبا في فبراير الماضي.

وبين ان إجمالي حركة الطائرات التي تم تشغيلها من وإلى مطار الكويت الدولي في شهر فبراير الماضي بلغت 10710 رحلات مقارنة بـ 9182 رحلة في فبراير 2023.

وعلى صعيد حركة الشحن الجوي ذكر أن إجمالي حركة الشحن في فبراير الماضي بلغت نحو 20 مليون كيلو غرام في حين بلغت حركة الشحن الوارد نحو 7ر16 مليون كيلو غرام بينما بلغت حركة الشحن الصادر نحو 4 ملايين كيلو غرام.

وأشار إلى أن الوجهات الأعلى طلبا للسفر هي كل من دبي والقاهرة وجدة والدوحة وإسطنبول.