“زين” تستهل حملتها الرمضانية بمُبادرة “سلال الماچلة” 

استهلّت زين حملتها الرمضانية السنوية “زين الشهور” بمُبادرة سلال المؤن الغذائية “الماچلة الرمضانية”، والتي تم تقديمها للأسر المُتعففة والمُحتاجين عبر ثلاث جهات رسمية من شُركاء زين الاستراتيجيين، وهم دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، وجمعية الهلال الأحمر الكويتي، والبنك الكويتي للطعام والإغاثة.

وتم تقديم السلال الغذائية قبل دخول الشهر الفضيل بتواجد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز ساري المطيري، والمُدير العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي عبدالرحمن العون، ومدير إدارة العلاقات المؤسسية في زين الكويت حمد المصيبيح، ومسؤولي البنك الكويتي للطعام والإغاثة، وأعضاء فريق “زين الشهور” التطوعي.

وفي خطوةٍ أكّدت اهتمام أفراد عائلة زين بتحقيق المُشاركة المُجتمعية الفاعلة، اجتمع أعضاء فريق “زين الشهور” التطوعي المتكون من موظفي الشركة من مُختلف القطاعات والإدارات في مقر زين الرئيسي بالشويخ لتجهيز “الماچلة”، بحيث تم تقسيم المواد الغذائية المُختلفة على السلال وفرزها وتجميعها تمهيداً لانطلاقها إلى الجهات الثلاث.

وتم تسليم السلال إلى دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، والتي استفاد منها قاطنو الدور من أبناء الحضانة العائلية والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم تسليم السلال أيضاً لجمعية الهلال الأحمر الكويتي والبنك الكويتي للطعام والإغاثة، والتي تم تقديمها للأسر المُتعففة والمُحتاجين داخل مختلف مناطق الكويت.

هذا العام، يتواجد 6 من شُركاء زين الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص في حملتها الرمضانية السنوية “زين الشهور”، وهي الحملة الأكبر من نوعها بحزمة كبيرة من المُبادرات والمُساهمات الخيرية والإنسانية والاجتماعية والدينية والرياضية التي تستمر طوال شهر رمضان المُبارك هذا العام.

ودائماً ما تأتي حملة “زين الشهور” بشكلٍ مُتجدد وتتوسّع في برامجها ومبادراتها مع مرور كل عام، وتقوم الشركة من خلالها بمد جسور التعاون مع مُختلف الجهات في الدولة لتُجسّد روح العطاء التي يتميز بها الشهر الفضيل عن غيره من الشهور، وتعكس القيم الأصيلة التي جُبل عليها أهل الكويت في مساعدة الغير ونشر قيم الحب والسلام.

عبدالرحمن العون متوسطاً متطوعي زين و”الهلال الأحمر متطوعو زين ومسؤولو بنك الطعام في مخازن البنك فريق زين الشهور التطوعي خلال تجهيز السلال الغذائية