بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشرها العام 33.05 نقطة

بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشرها العام 33.05 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها العام 05ر33 نقطة ليبلغ مستوى 55ر7473 نقطة بنسبة ارتفاع 44ر0 بالمئة.

وتم تداول 10ر147 مليون سهم عبر 11567 صفقة نقدية بقيمة 40 مليون دينار كويتي (نحو 122 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 42ر30 نقطة ليبلغ 39ر6112 نقطة بنسبة ارتفاع 50ر0 بالمئة من خلال تداول 3ر71 مليون سهم عبر 4158 صفقة نقدية بقيمة 10 ملايين دينار (نحو 5ر30 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 33ر35 نقطة ليبلغ مستوى 32ر8195 نقطة بنسبة ارتفاع 43ر0 بالمئة من خلال تداول 7ر75 مليون سهم عبر 7409 صفقات بقيمة 9ر29 مليون دينار (نحو 19ر91 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 85ر30 نقطة ليبلغ 3ر5973 نقطة بنسبة ارتفاع 52ر0 بالمئة من خلال تداول 5ر60 مليون سهم عبر 3162 صفقة نقدية بقيمة 12ر9 مليون دينار (نحو 8ر27 مليون دولار).

وكانت شركات (بيت الطاقة) و(أولى تكافل) و(أسمنت) و(اهلية ت) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أسمنت) و(وطني) و(بنك بوبيان) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (العقارية) و(الرابطة) و(تنظيف) و(يوباك) الأكثر انخفاضا.