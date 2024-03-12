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جمارك الكويت: إحباط إدخال 1188 زجاجة خمر إلى البلاد في ميناء الشويخ

12 مارس، 2024
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استمراراً لجهود رجال الإدارة العامة للجمارك في التصدي لعمليات تهريب المواد المخدرة والممنوعات بأشكالها المختلفة، تمكن رجال ادارة البحث والتحري الجمركي من الحيلولة من ضخ كمية ضخمة من الخمور تُقدّر بـ 1188 زجاجة خمر في البلاد.

وفي تفاصيل الضبطية، فإن رجال الجمارك في ادارة البحث والتحري الجمركي اشتبهوا في حاوية قادمة من إحدى الدول الاسيوية أخفيت الخمور فيها ، فتم رصد الحاوية ومراقبتها وتفتيشها تفتيشاً دقيقاً، وذلك بالتنسيق المباشر مع مراقبة التفتيش والاستيداع الجمركي بميناء الشويخ، مما أسفر عن العثور على مشروبات كحولية يقدر عددها مايقارب 1188 زجاجة خمر، وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.

المصدر
جمارك الكويت
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12 مارس، 2024
0 39 أقل من دقيقة

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