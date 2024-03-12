إقلاع الطائرة الـ48 من الجسر الكويتي لإغاثة أهالي غزة بحمولة 45 طنا من المساعدات

أقلعت الطائرة الإغاثية الـ48 من الجسر الجوي الإغاثي الكويتي اليوم الثلاثاء متجهة إلى مطار (ماركا) العسكري في العاصمة الأردنية عمان وعلى متنها 45 طنا من المواد الغذائية للأشقاء في قطاع غزة.

وتأتي هذه المبادرة بالتنسيق بين جمعية الإغاثة الكويتية ووزارة الخارجية بتوجيهات أميرية سامية وانطلاقا من موقف دولة الكويت المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية ونصرة للأشقاء الفلسطينيين في غزة لتخفيف معاناتهم جراء ما يتعرضون له من عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي.

يذكر أن الجسر الجوي يتم تنفيذه بمشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية الكويتية وبإشراف مباشر من وزارات الخارجية والدفاع والصحة والشؤون والقوة الجوية في الجيش الكويتي وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للاغاثة جمعية السلام للأعمال الإنسانية والجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية الكويتية.