وزارة الداخلية

الداخلية: قطاع الأمن الجنائي يخصص “خط ساخن” للتعامل مع حالات التسول

12 مارس، 2024
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ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية انه في إطار جهود القطاعات الأمنية للتصدي لظاهرة التسول خاصة في شهر رمضان المبارك، قام قطاع الأمن الجنائي بتخصص خط ساخن للتعامل مع حالات التسول بشكل فوري.

وتهيب الإدارة بالجميع التفاعل والتعاون مع جهود الإدارة العامة للمباحث الجنائية وذلك عن طريق الإبلاغ الفوري عن أي حالة تسول يتم رصدها على الهواتف التالية: 25589655 – 25589644

أو هاتف الطوارئ (112) والذي يستقبل بلاغاتهم على مدار (24) ساعة، وأن يكون المواطن خفير على وطنه وحريصاً على الصالح العام.

المصدر
وزارة الداخلية
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12 مارس، 2024
0 33 أقل من دقيقة

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