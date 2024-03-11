وزير الشؤون الاجتماعية يؤكد دعم دولة الكويت لجهود الأمم المتحدة في تحسين وضع المرأة

أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الكويتي الشيخ فراس سعود المالك الصباح اليوم الاثنين دعم دولة الكويت لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى تحسين وضع المرأة معربا عن تطلعه لتعزيز أطر التعاون مع المنظمة الأممية في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير الشيخ فراس الصباح مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد على هامش ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في الدورة ال68 للجنة وضع المرأة والتي انطلقت في وقت سابق من اليوم وتستمر حتى 22 مارس الجاري.

ولفت الوزير الصباح أثناء الاجتماع إلى المشاريع التي تقوم حكومة الكويت بتنفيذها اليوم لتمكين وزيادة تحسين وضع المرأة ودعمها بشكل أكبر وفي مجالات أوسع تماشيا مع (رؤية الكويت 2035).

وأضاف أن الكويت قطعت شوطا كبيرا في الفترة الماضية فيما يتعلق بتحقيق الهدف الخامس المعني (بالمساواة بين الجنسين) من الأهداف الأممية ال17 الخاصة بالتنمية المستدامة إيمانا منها بأهمية تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لتلك الأهداف وإدراكا بأن الإنسان هو المحور الجوهري والحقيقي للتنمية.

من جانبها أشادت نائبة الأمين العام بالجهود الحثيثة التي قامت حكومة الكويت بتنفيذها لمواصلة دعم تمكين المرأة مستشهدة بما رأته ولمسته خلال زيارتها الأخيرة إلى البلاد مطلع الشهر الجاري.

كما أعربت المسؤولة الأممية عن تطلعها لاستمرار التعاون والتنسيق القائم بين الأمم المتحدة ودولة الكويت في هذا المجال.