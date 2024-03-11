صورة أرشيفية لإلقاء مساعدات فوق غزة

القيادة المركزية الأمريكية: إسقاط أكثر من 27 إلف وجبة طعام في إنزال جوي للمساعدات على غزة

11 مارس، 2024
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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) اليوم الاثنين أنها أجرت عملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية في شمال غزة لتقديم الإغاثة الأساسية للمدنيين الفلسطينيين.

وذكرت (سنتكوم) في بيان أن العملية شملت طائرات من طراز (C-130) تابعة للقوات الجوية الأمريكية وجنودا من الجيش الأمريكي متخصصين في الإنزال الجوي لإمدادات المساعدات الإنسانية الأمريكية.

وأضاف البيان أن الطائرات الأمريكية أسقطت اكثر من 27600 وجبة طعام 25900 زجاجة مياه على شمال غزة وهي منطقة في أمس الحاجة إلى الإغاثة مما يسمح للمدنيين بالوصول إلى المساعدات الحيوية.

وأوضح أن عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية التي تقوم بها وزارة الدفاع تسهم في الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة وحكومات الدول الشريكة للتخفيف من المعاناة الإنسانية وتوفير مواد الاغاثة للمدنيين في قطاع غزة.

يذكر أن الإدارة الأمريكية أكدت مرارا أنها تريد إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة لكن الكيان المحتل ظل يعرقل وصول المساعدات إلى السكان الذين يواجهون خطر المجاعة حسب الأمم المتحدة.

المصدر
وكالات
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11 مارس، 2024
0 33 دقيقة واحدة

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