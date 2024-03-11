أوكرانيا تستدعي سفير الفاتيكان بعد دعوة البابا كييف الى “رفع الراية البيضاء”

استدعت أوكرانيا الإثنين سفير الفاتيكان لديها للاحتجاج على تصريحات للبابا فرنسيس السبت دعا فيها كييف الى التحلي “بشجاعة رفع الراية البيضاء والتفاوض” مع موسكو.

وقالت وزارة الخارجية الاوكرانية في بيان “تم إبلاغ فيسفالداس كولبوكاس بخيبة أمل لدى اوكرانيا من كلمات الحبر الاعظم في ما يتصل ب+الراية البيضاء+ وضرورة +التحلي بالشجاعة والتفاوض+ مع المعتدي”.

واتهمت الخارجية الاوكرانية البابا ب”شرعنة قانون الأقوى” وتشجيع هذا الطرف على “مواصلة تجاهل القانون الدولي”.

واضافت كييف “كان حريا برأس الكرسي الرسولي أن يوجه اشارات الى المجتمع الدولي حول ضرورة توحيد القوى فورا لضمان انتصار الخير على الشر، وتوجيه نداء الى المعتدي وليس الى الضحية”.

وانتقدت كييف بشدّة الأحد دعوة البابا فرنسيس إلى التفاوض مع روسيا لوضع حد للحرب في أوكرانيا، وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي في رسالته اليومية “القتلة والجلادون الروس لا يتغلغلون أكثر في أوروبا، فقط لأن الأوكرانيين يصدونهم بأسلحة في ايديهم وتحت العلم الأزرق والأصفر” لأوكرانيا.

ومساء السبت، سعى الفاتيكان إلى توضيح التصريح قائلا في بيان إن عبارة “الراية البيضاء” تعني “وقف الأعمال العدائية، وهدنة يتم التوصل إليها بشجاعة التفاوض” وليس الاستسلام.