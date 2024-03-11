الأردن: قيود الاحتلال على الوصول للمسجد الأقصى تدفع نحو تفجر الأوضاع

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الاثنين إن القيود التي يفرضها الاحتلال على وصول المصلين إلى حرم المسجد الأقصى في القدس خلال رمضان تدفع نحو “تفجر الأوضاع”.

وفي تصريحات لوسائل الإعلام الرسمية، قال الصفدي إن بلاده ترفض الخطوة الإسرائيلية المعلنة بالحد من وصول المصلين إلى الحرم القدسي خلال شهر رمضان، عازية ذلك لأسباب أمنية مع احتدام الحرب في غزة.

وقال الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية الفاتيكان المطران بول جالاجير “العبث بالمقدسات عبث بالنار”.

وتندلع الاشتباكات منذ فترة طويلة في حرم المسجد الأقصى.

ويتبنى الأردن وجهة النظر الفلسطينية القائلة إن فرض مثل هذه القيود على المصلين، الذين يعانون من ويلات الحرب والجوع في غزة، يمثل اعتداء على حرية العبادة.

وبعد أن أعلن وزير الأمن الوطني الصهيوني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن جفير رغبته مؤخرا في تشديد القيود المفروضة على المصلين، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الأعداد التي سيُسمح لها بالدخول ستكون مماثلة للعام الماضي.

وقال الصفدي “عدم السماح للمسلمين بإقامة الشعائر الدينية وتقييد حرية الدخول إلى المسجد الأقصى، كل هذا يدفع باتجاه تفجر الأوضاع”.

وأضاف الصفدي “الضفة الغربية تغلي نتيجة ليس فقط الحرب على غزة، ولكن الإجراءات اللاشرعية التي يستمر الاحتلال في القيام بها بالضفة من بناء المستوطنات والاعتداءات على المدن وإرهاب المستوطنين”.

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل تصاعدا في الاشتباكات منذ حرب غزة حيث قُتل نحو 400 فلسطيني في اشتباكات مع قوات الأمن أو المستوطنين اليهود.

وترى معظم القوى العالمية أن المستوطنات التي بناها الاحتلال على الأراضي التي استولى عليها في حرب عام 1967 مع الدول العربية غير قانونية.

وقال الصفدي “النساء لا يجدن ما يطعمن أبناءهن والناس يموتون ولا يجدون مكانا يُدفنون فيه، خمسة أشهر مضت من هذا النزاع والعالم عاجز عن تنفيذ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وصون الكرامة الإنسانية والاحتلال يستمر بعدوان خرق كل القيم الإنسانية”.

وتسببت الحملة الإسرائيلية الغاشمة على غزة في إثارة قلق متزايد في أنحاء العالم، إذ يهدد تزايد خطر المجاعة بزيادة عدد القتلى الذي تجاوز بالفعل 31 ألفا.