مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح يوم الاثنين 11/3/2024 في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي بما يلي:

رفع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وإلى الشعب الكويتي الكريم والمقيمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك مبتهلا إلى المولى عز وجل أن يتقبل منهم صالح الأعمال وعلى الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات وأن يديم على وطننا العزيز نعمة الأمن والأمان والازدهار.

من جهة أخرى أشاد مجلس الوزراء بتنظيم الهيئة العامة للرياضة فعالية (يوم الكويت الرياضي) التي أقيمت يوم السبت الماضي على جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح تحت رعاية وحضور ومشاركة سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وسفراء الدول الشقيقة والصديقة إضافة إلى مشاركة المواطنين والمقيمين من جميع الفئات العمرية ومن ذوي الاحتياجات الخاصة منوها بما تضمنته الفاعلية من سباق مارثون للمشي وسباق للدراجات الهوائية وألعاب جماعية مؤكدا أهمية ممارسة الرياضة للجميع وأثرها الإيجابي على صحة الإنسان.

وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لمعالي وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داوود سليمان معرفي ومنتسبي الهيئة العامة للرياضة وجميع الجهات التي ساهمت بنجاح الفعالية الرياضية على جهودهم في تنظيم هذا الحدث الرياضي المميز.

من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة التعليمية والصحية والشباب الوزارية بشأن المحافظة على المباني والمواقع التراثية والتاريخية بدولة الكويت وقرر مجلس الوزراء تكليف المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالإسراع في تنفيذ خططه وبرامجه لإعادة تأهيل هذه المباني التراثية والتاريخية لتكون معلما سياحيا وثقافيا في البلاد.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من التوصيات بمحضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية الوزارية بشأن اتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولة الكويت وعدد من الدول الشقيقة والصديقة بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.