وزير الصحة يصدر قرارا بإلزام أطباء الأطفال الحصول على دورة الإنعاش القلبي الرئوي

أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قرارا وزاريا بإلزام أطباء الأطفال وممرضي أقسام العناية المركزة للأطفال الخدج بالحصول على شهادة الدورة التدريبية (الإنعاش القلبي الرئوي PALS) من قبل مراكز التدريب المعتمدة من جمعية القلب الأميركية AHA والمعهد الأمريكي للسلامة والصحة ASHI وذلك عند التعيين والترقية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين إن القرار يأتي في إطار الحرص على رفع كفاءة الطاقم الطبي ومستوى الخدمات المقدمة للمرضى الأطفال استنادا إلى ما تضمنته خطة عمل الحكومة من الإرتقاء بمستوى الخدمة الصحية وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات بأفضل معايير الجودة المطلوبة.

وأوضحت أن هذا القرار يأتي كذلك بناء على القرار الوزاري (رقم 63 لسنة 2024) الذي يشترط حصول جميع الأطباء البشريين والأسنان والخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة من العاملين بالمستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الأولية التابعة للوزارة والعاملين في القطاع الطبي الأهلي على الدورات التدريبية للانعاش القلبي الرئوي.