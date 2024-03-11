10 مرشحين في اليوم الثامن من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة “أمة 2024”

10 مرشحين في اليوم الثامن من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة “أمة 2024”

تقدم عشرة مرشحين اليوم الاثنين إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشح في اليوم الثامن من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة لعام 2024 المقرر عقدها في الرابع من شهر أبريل المقبل.

وبذلك يصبح إجمالي الذين تقدموا بطلبات الترشح منذ فتح باب الترشح يوم الاثنين الماضي 204 مرشحين بينهم 6 مرشحات.

وجاءت أسماء المرشحين في اليوم الثامن لفتح باب الترشح لانتخابات (أمة 2024) وتوزيع أعدادهم على الدوائر الانتخابية وفق الآتي:

الدائرة الثانية مرشحان هما: مرزوق علي الغانم ومشعل صالح المري.

الدائرة الرابعة 5 مرشحين هم: خليفه محمد الخليفه وعبدالعزيز صالح عباس وفواز ثامر المطيري وهادي ملوح الماجدي ويعقوب محمد جوهر.

الدائرة الخامسة 3 مرشحين هم: أحمد محمد اتش وعبدالمحسن علي اكبر ومحمد عبدالأمير حسين.

وكانت إدارة شؤون الانتخابات فتحت يوم الاثنين الماضي باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة 2024 والذي يستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق 13 مارس الحالي.

يذكر أن استقبال طلبات الترشح خلال شهر رمضان المبارك سيكون أثناء ساعات الدوام الرسمي للادارة من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا.