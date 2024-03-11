مرزوق الغانم

مرزوق الغانم يعلن ترشحه لانتخابات مجلس الأمة 2024 عن الدائرة الثانية

11 مارس، 2024
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أعلن النائب السابق مرزوق الغانم ترشحه لانتخابات مجلس الأمة 2024 عن الدائرة الثانية.

وقال الغانم: “هذه الانتخابات مفصلية وهي انتخابات مفترق طرق وتحدد مستقبل الشعب الكويتي وهي بذات الوقت مختلفة عن الانتخابات التي سبقتها، من أحد الاسباب أن منظومة الفساد نجحت وإن كان بشكل مؤقت وجزئي في تضليل الراي العام بفترة زمنية عن طريق اتهامات باطلة لم تكشف إلا من خلال الفترة السابقة للمجلسين السابقين المبطل والمنحل، وأؤكد تفاؤلي بالمستقبل واختيارات الشعب الكويتي ومعاونة صاحب السمو في تصحيح المسار وتغيير الواقع المر عن طريق انتخاب صوت الكويت في صناديق الاقتراع وانتخاب القوي الأمين القادر على مواجهة منظومة الفساد”.

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11 مارس، 2024
0 49 أقل من دقيقة

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