العاهل السعودي يدعو المجتمع الدولي لوقف الجرائم الوحشية ضد الفلسطينيين

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الأحد إن على المجتمع الدولي أن يضطلع بمسؤولياته لوقف الجرائم الوحشية ضد الفلسطينيين في غزة.

وفي خطاب ألقاه نيابة عنه وزير الإعلام سلمان الدوسري بمناسبة قدوم شهر رمضان، قال الملك سلمان “يؤلمنا أن يحل شهر رمضان هذا العام في ظل ما يعانيه أشقاؤنا في فلسطين من اعتداءات، (لذا) فإننا نؤكد ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لإيقاف هذه الجرائم الوحشية وتوفير الممرات الإنسانية الآمنة”.