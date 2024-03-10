سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا هاتفيا من أمير منطقة تبوك للتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك

10 مارس، 2024
0 39 أقل من دقيقة

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا مساء اليوم من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك عبر خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الكريم على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يديم على سموه رعاه الله موفور الصحة والعافية.

وقد شكره سموه حفظه الله على هذه البادرة الكريمة وهذا التواصل الأخوي متمنيا لسموه دوام الصحة وموفور العافية.

المصدر
كونا
الوسوم
10 مارس، 2024
0 39 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك البحرين للتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك

10 مارس، 2024

الطائرة الـ48 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة غزة تصل إلى الأردن محملة بنحو 40 طنا من المساعدات

10 مارس، 2024

الهلال الأحمر يوزع طرودا غذائية على مئات النازحين الفلسطينيين جنوب قطاع غزة

10 مارس، 2024

“نزاهة”: تحسن ترتيب دولة الكويت 22 مركزا على مؤشر مدركات الفساد

10 مارس، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى