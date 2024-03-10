الطائرة الـ48 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة غزة تصل إلى الأردن محملة بنحو 40 طنا من المساعدات

الطائرة الـ48 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة غزة تصل إلى الأردن محملة بنحو 40 طنا من المساعدات

وصلت الطائرة الـ48 من الجسر الجوي الكويتي لدعم الأشقاء الفلسطينيين إلى مطار (ماركا) العسكري في العاصمة الأردنية عمان اليوم الأحد وعلى متنها نحو 40 طنا من المواد الغذائية مقدمة من جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية تمهيدا لإنزالها إلى غزة.

وقال سفير دولة الكويت لدى الاردن حمد المري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب وصول الطائرة ان تلك المساعدات الإغاثية تأتي استمرارا لتوجيهات القيادة السياسية الكويتية لدعم الأشقاء في قطاع غزة لما يتعرضون له من اعتداء سافر على أراضيهم.

وذكر السفير المري أن المساعدات الإغاثية الكويتية هي سلسلة ممتدة للدعم الشعبي والرسمي الكويتي الذي يقف مع القضية الفلسطينية منذ بداياتها ويدعم صمود ونضال الشعب الفلسطيني الشقيق في وجه المحتل.

وأضاف ان المساعدات التي وصلت اليوم هي عبارة عن مساعدات غذائية سترسل عاجلا إلى قطاع غزة بالتنسيق مع سلاح الجو في الجيش الاردني والهيئة الخيرية الهاشمية.

وأعرب عن خالص شكره وتقديره لجميع الجهود المبذولة من الجهات المعنية سواء الكويتية أو الأردنية على تسهيل وتنفيذ الإجراءات الخاصة بالجسر الجوي الكويتي لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وبدوره قال مدير جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية الكويتية ضاري البعيجان في تصريح مماثل إن الجمعية حرصت على توفير نوعية أغذية مناسبة لاستخدامها في الإنزالات الجوية التي تقوم بها القوات المسلحة الأردنية لدعم الأشقاء في قطاع غزة.

وثمن البعيجان الجهود الكويتية الكبيرة المبذولة من وزارات الدفاع والخارجية والشؤون الاجتماعية في دعم الجمعيات الخيرية والانسانية تجاه الأشقاء في فلسطين وبالأخص قطاع غزة.

وأشاد بدور الجانب الأردني الذي يقوم بدور كبير في تسهيل عملية توصيل المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.