وزارة الصحة: 75 عيادة تغذية لتقديم النصائح الغذائية خلال شهر رمضان المبارك

أعلنت مديرة إدارة التغذية والإطعام في وزارة الصحة الدكتورة نوال القعود عن تواجد 75 عيادة تغذية لتقدم النصائح حول الأنماط الغذائية التي يجب اتباعها خلال شهر رمضان المبارك موزعة في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات العامة والمراكز التخصصية بمختلف مناطق البلاد.

وأضافت القعود في تصريح صحفي اليوم الأحد أن عيادات التغذية موزعة بواقع 51 عيادة في مراكز الرعاية الصحية الأولية و24 عيادة في المستشفيات العامة والتخصصية وإدارة التغذية والإطعام.

وأوضحت أن العيادات تعمل طوال الشهر الفضيل بما يضمن صياما آمنا وصحيا لاسيما لأصحاب الأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم وأمراض القلب وغيرها مبينة أن أطباء وأخصائيي التغذية العلاجية في العيادات يقدمون استشارات التغذية ووضع الخطط الغذائية للحفاظ على نمط حياة صحي.

وأشارت إلى أن هناك العديد من أسس التغذية السليمة الصحية في شهر رمضان تساعد الصائم على تبني نظام حياة صحية وتعديل السلوكيات الغذائية الخاطئة داعية إلى ضرورة تقسيم كمية الطعام إلى ثلاث وجبات (الفطور – الغبقة – السحور) والحرص على تناول الخضروات والفاكهة الطازجة في كل وجبة وشرب كمية وافرة من الماء بعد الفطور إلى وقت السحور واعتماد الطهي المنزلي والابتعاد عن الوجبات السريعة.